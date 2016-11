Niets is onmogelijk, dat bewijst dit speelse ventje van acht

Door:

video Hij werd geboren zonder benen, verloor zijn thuis door orkaan Sandy en ziet zijn ouders zelden - mama doet drie jobs om rond te komen, papa zit in de cel. En toch is Isaiah Bird een inspiratiebron voor velen. Levenslustig, energiek, opgewekt én sportief. Ondanks zijn handicap. Bird doet sinds kort - naast worstelen, zoals u hieronder kan zien - ook aan American Football. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij in de Verenigde Staten en ver daarbuiten.

De achtjarige Amerikaan werd niet gespaard door het leven. Hij werd geboren zonder benen en verloor in 2012 zijn huis door orkaan Sandy. Op de koop toe zit zijn vader in de cel en moet zijn moeder drie jobs uitoefenen om de eindjes aan mekaar te knopen. Gelukkig is er coach Miguel Rodriguez die Isaiah in zijn hart, in zijn familie en in zijn huis heeft opgenomen. "Isaiah heeft veel moeten doorstaan voor een kind van acht. Ik ontferm me over hem omdat ik zijn moeder wil helpen. Zij wil het beste voor haar zoon en doet drie jobs." © BBC Sport.

"God heeft met zó gemaakt"

Isaiah is niet zoals andere kinderen, maar hij lééft wel zoals hen. In het verleden deed hij aan worstelen, nu is American Football zijn grote liefde. Nochtans een sport waar je fysiek en mentaal stevig op de proef wordt gesteld. Al geen eitje voor een gewone sporter, laat staan voor iemand met een handicap. Maar Isaiah, die uitkomt voor de Long Beach Bulldogs, wuift de hoge moeilijkheidsgraad met de glimlach weg. "Het is niet zó moeilijk. Meer zelfs: het is zelfs vrij gemakkelijk", verrast Isaiah. "Af en toe kan het er hard aan toegaan en heb ik een béétje hulp nodig." © BBC Sport.