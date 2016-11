Courtois en Hazard door het dolle heen als ze Braziliaanse ploegmaats verslaan op training

Door: redactie

23/11/16 - 19u19

video Chelsea is momenteel de fiere leider in de Premier League en dan moet het wel goed zitten met de sfeer. Op Twitter bewijst Thibaut Courtois ook dat dat effectief het geval is. In een ludiek filmpje dat de Rode Duivel deelde is te zien hoe hij samen met Eden Hazard en de jonge Engelsman Nathaniel Chalobah een wedstrijdje hooghouden wint.