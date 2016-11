"Ooh, maar ik kan nog kiezen uit drie andere auto's", zegt voetballer na crash met Lamborghini

Jeffrey Schlupp gaat een kopduel aan met Timmy Simons. © ap.

Zijn oogverblindende WAG kon u gisteren al uitgebreid op deze plaats bewonderen. Leicester-verdediger Jeffrey Schlupp haalt echter ook zelf de headlines van het nieuws, zij het vooral nààst het veld.

De Britse boulevardkrant The Sun pakt vandaag uit met het verhaal van een zware crash die Schlupp maakte met zijn peperdure Lamborghini. Op weg naar de maandagtraining ging de wagen van Schlupp - een slordige 220.000 euro waard - op een doorregend wegdek aan het slippen. Na een dolle glijpartij kwam de auto tegen een boom terecht.



Het dak van de Lamborghini bleek na de crash zwaar ingedeukt. Als bij wonder kwam Schlupp er zonder noemenswaardige verwondingen van af. Méér zelfs, de voetballer was nog dermate bij zinnen dat de hulpdiensten meteen een update van zijn wagenpark kregen toen ze op de plaats van het ongeval arriveerden. "Ooh, maar jullie moeten je geen zorgen maken", zei Schlupp tegen de verbaasde ambulanciers. "Ik heb nog drie andere auto's waaruit ik kan kiezen."



Inderdaad: volgens The Sun beschikt Schlupp, die gisteren tegen Club na 68 minuten mocht invallen voor Mahrez, nog over een Range Rover Sport, een BMW i8 en een Mercedes. Three to go, Jeff!