Dit is Cristiano's nieuwste vlam, al gaat de Portugees wel érg ver om die romance te verdoezelen

redactie

23/11/16

Gisteren mag het kanon van Cristiano Ronaldo in de Champions League-match tegen ex-club Sporting Lissabon dan wel gezwegen hebben, naast het veld scoort CR7 blijkbaar des te meer. Nadat hij een romance zou hebben gehad met voormalig Miss Spanje Desire Cordero, werd de Portugees namelijk al gespot met een andere bevallige dame aan zijn zijde, al viel er wel één en ander te zeggen over de manier waarop.



Zo wist het Italiaanse roddelblad 'Chi' kiekjes te maken van Cristiano in het gezelschap van Georgina Rodriguez, maar voor de gelegenheid droeg de doelpuntenmachine van Real Madrid een pruik, baseballpet en een zonnebril om incognito te blijven. Een serieuze poging, of gewoon een grap? In elk geval trapten ze er bij 'Chi' niet in en intussen worden de beelden ook elders gretig opgepikt.



Hieronder enkele beelden vanop de Instagramaccount van Georgina - een model uit Madrid dat Cristiano naar verluidt tegen het lijf liep op een evenement van Dolce & Gabbana: