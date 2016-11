Quasi iedereen bestempelt deze blunder als de grootste misser ooit. U ook?

Verschillende nieuwssites - van the Guardian, The Telegraph en Sky Sports tot media in Algerije - bestempelen deze misser als de grootste blunder in de geschiedenis van het voetbal. Dàt oordeel laten we liever aan u over. Dat de Serviër Djuricic er een potje van maakte, daar bestaat echter niet de minste twijfel over. De spits van FK Lokomotive, een Servische vierdeklasser, leek het geknoei van de bezoekende defensie genadeloos te zullen afstraffen, tot een aardkluit die plannen doorkruiste. Slapstick van de bovenste plank.