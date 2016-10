Inhaalmanoeuvre van Zweedse rallypiloot lijkt te roekeloos voor woorden. De afloop is een klein wonder

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 14u12

video

Autosport levert geregeld geweldige beelden op, niet zelden komen die dan uit de Formule 1. Maar dat is niet altijd het geval want ook in de rallywereld gebeuren er soms fenomenale zaken. Neem nu het inhaalmanoeuvre van ene Kevin Eriksson. De Zweedse piloot in het FIA World Rallycross Championship nam in Germany RX Rallycross alle risico's van de wereld en belandde in de eerste fikse bocht bijna onzacht in het decor, maar met zijn briljante stuurmanskunsten slaagde hij er tot ieders verbazing wonderwel in om zijn concurrenten te grazen te nemen en als leider het heft in handen te nemen. Als er een wereldjaaroverzicht zou bestaan met de hoogepunten uit de autosport dan passeert dit gewaagd hoogstandje ongetwijfeld de revue.