Herinnert u zich deze karatetrap nog? De ref van toen wil daar iets over zeggen

17/10/16 - 13u40 Bron: Voetbal International

© reuters.

Zes jaar na de WK-finale tussen Nederland en Spanje slaat Howard Webb mea culpa. De gewezen Britse topref zegt in zijn boek 'The Man in the Middle' dat hij Oranje-middenvelder Nigel de Jong rood had moeten geven. De Jong velde in de finale Xabi Alonso met een karatetrap vol op de borst, maar kwam weg met geel.

"Op dat moment stond ik precies achter Alonso, op ongeveer tien meter afstand. Ik zag niet precies hoe hard De Jong hem raakte", zegt Webb in een voorpublicatie in The Times. "Ik besefte wel dat het een harde overtreding was, en dat het voldoende was voor een kaart. Niemand van mijn team suggereerde over de radioverbinding iets anders. Dus gaf ik De Jong een gele kaart. Met de hand op het hart zeg ik dat ik nooit aan rood heb gedacht. Op dat ogenblik was ik er voor de volle 100 procent van overtuigd dat het geel was.'



Nachtmerrie

Webb, die in 2014 een punt zette achter zijn scheidsrechterscarrière, besefte tijdens de rust dat hij zwaar in de fout was gegaan. "Toen realiseerde ik me dat de tackle van De Jong misschien wel een rode kaart waard was. Ik baalde er ongelooflijk van. Het leek erop dat ik een rode kaart had gemist in een WK-finale. Wat een nachtmerrie. Mijn hart klopte in mijn keel toen ik naar het veld terugkeerde. Ik vreesde voor mijn carrière."



De beslissing van Webb zou uiteindelijk geen invloed hebben op het wedstrijdresultaat. Spanje scoorde diep in de verlengingen via Andres Iniesta en kroonde zich zo voor het eerst tot wereldkampioen.