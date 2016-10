Die van Porto spreken geen Nederlands? Daar hebben Claudemir en Club Brugge iets op gevonden

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 12u08 Bron: Vimeo Club Brugge

video Morgen is het alweer zover, dan komt Club Brugge opnieuw in actie in de Champions League. Tot nog toe allesbehalve een succesverhaal, maar tegen FC Porto wil de Belgische landskampioen toch tonen dat het een woordje kan meespreken in Europa. En van spreken gesproken, die van Porto kunnen natuurlijk geen Nederlands en de Bruggelingen ook geen Portugees. Maar daar hebben ze in Jan Breydel iets op gevonden.