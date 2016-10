AZ wil speler behoeden voor gevoelige keuze en laat hem daarom thuis

Alireza Jahanbakhsh. © anp.

AZ neemt zijn Iraanse aanvaller Alireza Jahanbakhsh bewust niet op in de selectie voor het Europa League-duel van komende donderdag tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De club uit Alkmaar, waar John van den Brom (ex-Anderlecht) aan het roer staat, wil Jahanbakhsh daarmee behoeden voor een gevoelige keuze. "We willen Alireza niet in de gelegenheid brengen dat hij in de toekomst niet meer voor zijn land kan uitkomen", luidt het bij AZ.



De politieke situatie tussen Iran en Israël is erg gespannen. Sportwedstrijden tussen beide landen worden wel vaker het slachtoffer van een boycot. Omdat AZ zich bewust is van de gevoeligheden, heeft de club na overleg met het management van Jahanbakhsh beslist om zijn speler thuis te laten.



Donderdag vindt de eerste ontmoeting tussen AZ en Maccabi Tel Aviv plaats in groep D van de Europa League. Twee weken later, op donderdag 3 november, vindt de terugwedstrijd in Israël plaats.