Hoe je als speler de tactiek van de tegenstander kunt ontrafelen? Schotse lolbroek geeft kleine demonstratie

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 09u45

© Twitter.

Je ziet het wel vaker tegenwoordig, trainers of assistenten die hun spelers niet langer rechtstreeks tactische richtlijnen meegeven, maar uitpakken met kleine papiertjes met daarop enkele belangrijke instructies gekriebeld. Ook in de Engelse Championship wordt het gedaan, gisteren nog in het duel tussen Huddersfield Town en Sheffield Wednesday.