Sportfan vindt dame naast hem duidelijk een moordgriet, maar maakt dat niet al te tactvol duidelijk

Door: Glenn Bogaert

17/10/16 - 08u25

Looks like someone wants to go overtime with a #Steelers fan.. #FinsUp #Dolphins pic.twitter.com/sHnP7iVs1s

Een mens beseft het niet altijd wanneer hij in de tribune van een sportwedstrijd vol in beeld komt, maar de man in het groen in bovenstaand filmpje timede zijn dubieuze gebaren aan het adres van de dame naast hem wel heel erg verkeerd. Namelijk net na de onderbreking voor een brokje reclame. Of was dat net de bedoeling? Dat zou kras zijn, maar in ieder geval was het tafereeltje tijdens de partij in het American Football tussen de Miami Dolphins en de Pittsburgh Steelers niet bepaald fraai.



De niet al te tactvolle en ietwat platvloerse grapjas deed alsof hij zijn twee vingers in het achterwerk van de vrouwelijke fan van de Steelers stak om die vervolgens naar zijn mond te brengen en aan te geven dat de smaak allesbehalve slecht was. Naar wie hij dat precies gebaarde? Geen idee, maar in tijden waarin presidentskandidaat Donald Trump in het oog van de storm staat wegens seksisme zouden we toch maar een beetje voorzichtig zijn. Het ligt allemaal nogal gevoelig, weet u wel...