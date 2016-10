"Fuck you!" Gefrustreerde Iljo Keisse gaat verbaal door het lint in bloedhete woestijn

Door: Glenn Bogaert

Genoeg drinken, is de boodschap in de moordende hitte van Qatar en dat beseft ook Iljo Keisse. De superknecht van de Belgische selectie probeert in de achterhoede de boel lam te leggen voor zes landgenoten (Boonen, Van Avermaet, Keukeleire, Roelandts, Stuyven en Naesen) in de kopgroep. Maar ook dat kost dus krachten en dan is extra vocht en verfrissing altijd welkom. Op 144 kilometer van de aankomst probeerde de 33-jarige pistier uit Gent een drinkbus te versieren, maar door de Zwitser voor hem mislukte dat. Waarop de renner van Etixx-Quick.Step even verbaal door het lint ging en zijn collega een welgemeende "fuck you" naar het hoofd slingerde.



Terpstra 'kwakken'? No problem!

Onze altijd bedrijvige en trouwe landgenoot Keisse stond voor de start trouwens al op scherp: "Als je in een waaier zit, is het bijna onmogelijk om een drinkbus aan te nemen. Moest er iemand langs de kant staan met bidons en je passeert met een waaier van 25 man dan gaat er misschien één renner een drinkbus kunnen pakken. De snelheid ligt meestal bijzonder hoog. Eens uit de waaier zit je ook in de wind en kan het zijn dat ze weg zijn zonder jou. Het zou vrij frustrerend zijn als je een waaier moet laten rijden omdat je zonder drinken zit. Of als je jouw drank moet afgeven. Dat kan gebeuren en als het zo is dan is het 'part of the job'." Over de Nederlanders zei Keisse het volgende: "Ze kunnen bondgenoten zijn, zeker Niki Terpstra. Als het echter nodig is en Terpstra heeft een kwak nodig dan gaat hij die ook krijgen van mij."