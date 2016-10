Beerschot-Wilrijk wint, maar ziet Nederlandse 'fans' heel wat amok komen maken

video

Beerschot-Wilrijk boekte gisteren in Dender zijn zesde zege in de eerste amateurreeks, de vroegere derde klasse, maar dat was na afloop niet hét gespreksonderwerp. In het slot van de 0-2 zege maakten enkele onverlaten amok. Vermoedelijk gaat het om Nederlandse relschoppers van Helmond Sport.



"Schandalig: supporters van Dender en Helmond komen op het veld en dagen onze supporters uit", tweette Beerschot-Wilrijk. Dender liet meteen weten dat het niet om eigen fans zou gaan. Waarom enkele aanhangers van Helmond Sport rel kwamen schoppen, is niet duidelijk.