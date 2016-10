Agenten in gevechtskledij kijken toe hoe drie spotters Nederlandse 'fans' bij Dender-Beerschot intomen

video

Beerschot-Wilrijk boekte gisteren in Dender zijn zesde zege in de eerste amateurreeks, de vroegere derde klasse, maar dat was na afloop niet hét gespreksonderwerp. In het slot van de 0-2 zege maakten enkele onverlaten amok. Vermoedelijk gaat het om Nederlandse relschoppers van Helmond Sport. "Een leger politie kon dit voorkomen", luidde achteraf de uitleg. Het filmpje laat echter drie spotters van de Antwerpse politie zien die het zootje ongeregeld met een matrak op afstand houden, terwijl de mannen in gevechtskledij toekeken.



"Schandalig: supporters van Dender en Helmond komen op het veld en dagen onze supporters uit", tweette Beerschot-Wilrijk. Dender liet meteen weten dat het niet om eigen fans zou gaan. Waarom enkele aanhangers van Helmond Sport rel kwamen schoppen, is niet duidelijk.