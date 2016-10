Depoitre maakt zijn eerste voor Porto en zakt dinsdag met vertrouwen af naar Brugge

Vidéo | Le 3ème et dernier but du #FCPorto face à Gafanha, marqué par Depoitre ! #GDGFCP #SomosPorto #TaçaDePortugal pic.twitter.com/Hmld39uSZR

video

'The beast is back'. Laurent Depoitre scoorde gisteren in het bekerduel bij Gafanha zijn eerste goal in loondienst van FC Porto. De ex-spits van AA Gent mocht na 66 minuten invallen en legde met een rake kopbal de 0-3 eindstand vast.



Porto zakt dinsdag dus met vertrouwen af naar Jan Breydel, waar Club Brugge hoopt zijn eerste punten van deze Champions Leaguecampagne te pakken. Blauw-zwart is na twee zware nederlagen troosteloos laatste in groep G. Ook Porto stelt met slechts 1 op 6 teleur.