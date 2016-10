Gefrustreerde Cristiano Ronaldo op training richting pers: "Nu heb je materiaal voor twee dagen"

video

Het leven van Cristiano Ronaldo wordt minutieus onder de loep genomen. Elke (verkeerde) beweging van de superster van Real Madrid wordt breed uitgesmeerd in de Spaanse pers en dat is Ronaldo soms grondig beu. Toen hij twee dagen geleden op training door de benen werd gespeeld door Danilo, trapte hij gefrustreerd de bal weg. "Nu hebben jullie materiaal om twee dagen over te schrijven", zei hij cynisch richting de pers.



Dat er van het voorval niet veel is blijven hangen, werd gisteravond duidelijk. Real Madrid ging met zware 1-6 cijfers winnen bij het Real Betis van Charly Musonda Jr. Ronaldo legde de eindscore vast.