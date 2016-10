"De uitdaging is boven komen": Paul D'Hoore wil Mont Ventoux beklimmen

Door: redactie

15/10/16 - 21u49 Bron: vtmnieuws.be

video Paul D'Hoore, financieel expert bij VTM NIEUWS, gaat de Mont Ventoux beklimmen.

Volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat Tom Simpson tijdens de tour overleed op de Ventoux. Ter nagedachtenis gaat Paul samen met de dochter van Simpson en heel wat wielertoeristen de zwaarste col uit de ronde oprijden. Ex-judoka Gella Vandecaveye is zijn coach.



"Het enige doel is er geraken", zegt D'Hoore. "Tijd speelt geen rol. Ik weet hoe lang je daar normaal over doet en hoe lang een profrenner en een toerist erover doen, en zelfs dat zijn voor mij geen uitdagingen. De enige uitdaging is: boven komen", zegt hij.



"Om comfortabel naar boven te fietsen zal hij toch een beetje moeten trainen en een beetje moeten afvallen. Maar dat komt goed", zegt coach Vandecaveye.