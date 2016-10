Fans gooien uit protest 'varkens' op het veld tijdens Charlton-Coventry

Door: redactie

video De wedstrijd tussen Charlton en Coventry (Engelse derde klasse) is zaterdag na minder dan één minuut moeten onderbroken worden, nadat supporters van beide teams massaal plastieken speelgoedvarkens op het veld gooiden. De supporters protesteerden daarmee tegen het beleid van Charlton-eigenaar Roland Duchâtelet en Coventry-investeerders Sisu. De twee supportersclans hadden voor de wedstrijd ook al een gezamenlijke mars gehouden.





De group Coalition Against Roland Duchâtelet (CARD) kondigde eerder al aan acties te zullen houden tegen het beleid van de oud-voorzitter van Standard. Duchâtelet kocht Charlton in januari 2014. De club bevond zich toen in de Engelse tweede klasse, maar degradeerde vorig seizoen naar derde klasse.



Na een onderbreking van zo'n vijf minuten kon de wedstrijd uiteindelijk toch aangevat worden. Charlton won met 3-0, de eerste zege van de Addicks sinds 20 augustus. Charlton klimt zo naar de vijftiende plaats (op 24 teams). Coventry staat laatste.