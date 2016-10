Consternatie in Duitse jeugdploeg: twee spelers geschorst na waterpijp die brand veroorzaakte

Door: redactie

15/10/16 - 18u00 Bron: Bild

Een brand in hun hotelkamer brak Vitaly Janelt en Idrissa Touré zuur op. Volgens BILD werd in de hotelkamer van de twee Duitse jeugdspelers (beiden 18 jaar) een waterpijp aangetroffen die de brand veroorzaakte.

De twee Duitse youngsters staan rond hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië even helemaal in het oog van de storm. In de kamer van beide youngsters werd een waterpijp aangetroffen, maar het is niet meteen duidelijk waar die exact vandaan komt. De beide spelers van Leipzig wisten zelf te vertellen dat ze niet aan de waterpijp hadden gelurkt.



"De feiten waren duidelijk", wist trainer Frank Kramer van de U19 te vertellen in een officieel statement. "Daarom was er geen andere optie meer dan de twee spelers in overleg met de bond om disciplinaire redenen naar huis te sturen."