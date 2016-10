Zo reageren spelers van Spaanse derdeklasser op bekerloting tegen het grote Real van Cristiano en co

Door: Glenn Bogaert

We zien het ook al eens in onze contreien de revue passeren, bescheiden voetbalteams uit de lagere afdelingen die hun droom in vervulling zien gaan in de bekercompetitie. Zo hadden we vorig jaar nog de dolgelukkige spelers van het West-Vlaamse Coxyde die volledig uit hun dak gingen toen ze topclub Standard als tegenstander uit de trommel zagen komen.



En ook bij de Spaanse derdeklasser Cultural Leonesa gisteren niks dan dolle euforie toen ze vernamen dat het grote Real Madrid hen opwacht in de 1/16de finales van de Copa del Rey. De spanning werd door de spelers trouwens zorgvuldig opgebouwd en leidde uiteindelijk tot een enorme explosie van vreugde. Bekijk alvast de ontwapenende beelden en geniet mee van onvervalste voetbalblijdschap. Heerlijk, niet?