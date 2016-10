Belgische voetbalbabe prikkelt uw fantasie met ondeugend kiekje

Door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 08u23

© Instagram Evelien Van Oystaeyen.

Voetbalvrouwen staan tegenwoordig geregeld vaker in de spotlights dan hun sjottende mannen en dat lijkt ook zo ten huize Anthony Van Loo. De rechtsback van KV Kortrijk knokt in de West-Vlaamse klei voor een basisplaats, maar zijn WAG heeft iets minder moeite om een plekje in de spotlights te veroveren.