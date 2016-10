Ook dit kan recordhouder Benteke in een handvol seconden

Door: redactie

14/10/16 - 20u51

Afgelopen maandag zorgde hij met een doelpunt na amper acht seconden voor een WK-wereldrecord. Maar ook bij zijn Londense club Crystal Palace gaat het Christian Benteke met drie goals in vijf Premier League-optredens voor de wind. Vandaag werd 'Big Ben' bij zijn club verkozen tot Speler van de Maand. Op de twitterpagina van Crystal Palace kreeg Benteke een ietwat speciale uitdaging in de schoot geworpen. Wat kan de Rode Duivel verder nog binnen acht seconden? In bovenstaand filmpje ontdekt u het antwoord.



De eerste opdracht die Benteke voorgeschoteld krijgt is een spelletje 'kabbaddi'. Bij deze sport - die vooral bekend is in India - is het de bedoeling dat je de tegenstander aantikt terwijl je 'kabbaddi' zegt in één adembeweging. De tweede opdracht is van een heel ander kaliber. Onze landgenoot moet immers zoveel mogelijk druiven in zijn mond kunnen houden. Of Benteke slaagt in beide nogal ongewone opdrachten ziet u in bovenstaande beelden.