'Schweini' traint tegenwoordig thuis, maar wel in aangenaam gezelschap

Bastian Schweinsteiger houdt zich de dag van vandaag vooral onledig met fitness. Noodgedwongen, want de gewezen Duitse international is door coach José Mourinho bij Manchester United al een tijdje op een zijspoor geschoven. Gelukkig kan 'Schweini' in de fitnessruimte van zijn woning rekenen op aangenaam gezelschap. Echtgenote Ana Ivanovic - het koppel trad de voorbije zomer in Venetië in het huwelijk - demonstreert er haar yogakunsten, terwijl manlief intussen met de medicine ball aan de slag is. Het leverde deze leuke plaatjes op.