Met dit (weinig origineel) sms'je bracht Piqué bal aan het rollen voor liefdesverhaal met zijn Shakira

Yari Pinnewaert

14/10/16 - 12u52

Intussen zijn ze al zowat zes jaar een stel, maar voor de camera's van het Spaanse TV3 heeft Gerard Piqué uit de doeken gedaan hoe hij het hartje van Shakira wist te stelen. "De eerste keer dat ik haar ontmoette, was tijdens de opnames van de clip van 'Waka Waka' voor het WK 2010. Ik vroeg meteen naar haar nummer", zo herinnert de verdediger van Barcelona en de Spaanse nationale ploeg zich nog goed.



"Zij kwam aan in Zuid-Afrika voor ons (de Spaanse nationale voetbalploeg, nvdr.) omdat ze moest zingen op de openingsceremonie. Gezien wij pas een paar dagen later afzakten, stuurde ik haar een sms'je om te vragen hoe het weer ginder was. Een domme, alledaagse vraag waarop je een antwoord zoals "het is koud, breng een jas mee" zou verwachten, maar zij schreef een hele paragraaf waarin ze tot in detail beschreef hoe de temperatuur veranderde in de loop van de dag. Dat is waar ik dacht, 'Jezus, dit is niet normaal', daar had ik in de smiezen dat er affectie was", aldus Piqué.

