Oud-international Colombia gearresteerd bij smokkel cocaïne

14/10/16 - 07u31 Bron: AD.nl

Diego Osorio (rechts) tijdens een interland van Colombia tegen Nigeria. Links Carlos Valderama. © epa.

Voormalig Colombiaans international Diego Osorio is op het vliegveld van Bogota gearresteerd. De oud-verdediger, die deelnam aan het olympisch voetbaltoernooi van 1992 in Barcelona en in 1991 en 1993 de Copa América speelde, werd vlak voor een vlucht naar Spanje gepakt met een kilo cocaïne op zak.