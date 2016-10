Britse bookmakers staken weddenschappen op ontslag Conte

Door: redactie

13/10/16 - 21u25 Bron: ANP

© EPA.

Bij twee Britse bookmakers kan je niet meer gokken dat Antonio Conte de volgende trainer is die ontslagen wordt bij een club uit de Premier League. Betway en Paddy Power nemen voorlopig geen weddenschappen over de Italiaanse coach van Chelsea aan.

Chelsea staat teleurstellend zevende in de Premier League, met vijf punten minder dan koploper Manchester City. De club ontvangt zaterdag regerend kampioen Leicester City. Francesco Guidolin was de eerste trainer die zijn baan verloor in de Premier League. Hij moest bij Swansea City plaatsmaken voor de Amerikaan Bob Bradley.



Sky Bett neemt nog wel weddenschappen op het mogelijke ontslag van Conte aan. Gokkers kunnen inzetten voor 1,5 keer de inleg.