Deze onorthodoxe vrijworp maakt zijn comeback in de NBA

video

Het ziet er niet uit, maar dat zal Chinanu Onuaku worst wezen. De rookie van de Houston Rockets scoorde in de voorbereiding tegen de New Orleans Pelicans vanaf de vrijworplijn met een onderhandse worp. Op zich reglementair, maar niet echt populair in de NBA. Onuaku scoorde zijn twee worpen en had zo een (klein) aandeel in de 116-104 zege van de Rockets.