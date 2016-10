Andy Murray dient klacht in voor filmen van zijn geheime notities

Door: redactie

13/10/16 - 12u07

Andy Murray is helemaal niet opgezet dat zijn notities tijdens de wedstrijd tegen Grigor Dimitrov op de ATP in Shanghai gefilmd werden. De Britse tennisser gebruikt zo'n notitie wel vaker, maar probeert het meestal goed te verstoppen. Een Chinese TV-zender bracht het echter vol in beeld.