Voetballer laat huis bouwen voor straatarm gezin

Door: redactie

13/10/16 - 10u27

Admir Mehmedi mag dan voor de nationale ploeg van Zwitserland uitkomen, de aanvaller is zijn geboortedorp Padalisht in Macedonië niet vergeten. De speler van Bayer Leverkusen heeft voor een straatarm gezin een huis laten bouwen.

Via zijn vader kwam Mehmedi in contact met de familie Mustafi. De aanvaller zegt diep geroerd te zijn toen hij zag dat zes personen twee bedden in één ruimte moesten delen. Bovendien heeft de familie geen keuken en badkamer.



"Ik kan het helaas allemaal niet zelf regelen. Daarom doet mijn vader dat. Over twee of drie weken moet het huis klaar zijn", aldus Mehmedi tegen TV Globi. De voetballer wil niet zeggen hoeveel het nieuwe huis gaat kosten. "Het is niet goedkoop om een huis te bouwen, maar ik doe wat ik kan. Ik wil dat mijn medemensen het ook goed hebben."