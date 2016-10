Peter Luysterborg

12/10/16 - 23u56

Dries Mertens genoot vanavond nog even na van de 0-6 overwinning met de Rode Duivels in Gibraltar. De winger koos daarvoor een passende locatie uit: het Antwerpse sterrenrestaurant 'The Jane'. Mertens toastte in het gezelschap van zijn echtgenote Katrin Kerkhofs, die hem op Instagram met de koosnaam 'brillenmans' bedenkt, op toekomstige successen. Komende zaterdag bijvoorbeeld al, als Mertens het met Napoli opneemt tegen AS Roma in de topper van de achtste speeldag in de Serie A.