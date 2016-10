Argentijnse club speelt al 30 jaar op scheef veld

Door: redactie

12/10/16 - 22u34

© ap.

Tegenstanders maken er al jaren grappen over. Officials van de Argentijnse voetbalbond kregen het onlangs pas in de gaten toen ze een beeld op Google Maps hadden gezien. Het Argentijnse Club Social y Deportivo Liniers blijkt al 30 jaar op een scheef veld te spelen.

De lijnen staan niet alleen scheef, ook is één helft korter dan de andere. De Argentijnse voetbalbond heeft er nu genoeg van en heeft de club tot 15 december de tijd gegeven om het veld recht te trekken.



Marcelo Gomez, de voorzitter van de club die uitkomt op het vijfde niveau in Argentinië, is niet te spreken over de waarschuwing van de voetbalbond. "Het veld heeft altijd zonder problemen gewerkt", zegt Gomez. "We wisten dat er iets niet klopte, maar dat we nu opeens deze deadline opgelegd krijgen..."



Volgens experts hebben vooral keepers last van het scheve veld.