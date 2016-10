Fel gecontesteerde concurrent Meunier voorkomt dat tegenstander tong inslikt en stikt

Yari Pinnewaert

12/10/16 - 19u50

video Serge Aurier staat er niet meteen om bekend een lievertje te zijn, maar in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrikacup 2017 tussen Ivoorkust en Mali liet de Ivoriaanse rechtsachter zich wél van zijn beste kant zien. "Hij heeft het leven gered van één van mijn spelers", zei Alain Giresse, de bondscoach van Mali.

"Na een botsing met een andere speler, leek Moussa Doumbia zijn tong te gaan inslikken en bijgevolg te gaan stikken", aldus Giresse. "Toen heeft Serge Aurier, met een speler van ons, meteen de reflex gehad om Doumbia op zijn zij te keren en zijn tong uit zijn keel te halen. Mocht hij dat niet gedaan hebben, was Doumbia er misschien nu niet meer geweest", aldus Giresse. "Het was echt een enorme reflex. Ik heb Aurier na de wedstrijd nog gesproken en hem zelfs bedankt om zich zo koelbloedig te tonen. Het gebeurde eigenlijk in een luchtduel met Doumbia, die vol overgave in duel ging met de 30 kg zwaardere Lamine Koné, waarbij mijn speler een verwoestende elleboog kreeg", zo herinnert Giresse zich de situatie nog levendig.

Tot nu was de meestbesproken fase van die wedstrijd van zaterdag (die overigens met 3-1 werd gewonnen door Ivoorkust) er ook eentje met Aurier in de hoofdrol, maar dan heel wat minder positief. Nadat zijn voorzet nog net in doel werd gedevieerd door een Malinees, maakte hij een gebaar als zou hij zijn eigen keel oversnijden - een gebaar dat ook op social media fel werd becommentarieerd en bekritiseerd (zie video boven)



Dat is overigens lang niet de enige dat de 23-jarige concurrent van Thomas Meunier bij Paris Saint-Germain op zijn kerfstok heeft. Zo schold hij in februari toenmalig coach Laurent Blanc de huid vol en eind vorige maand werd hij veroordeeld tot twee maand gevangenis na een incident met de Parijse politie.