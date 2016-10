Deze MMA'er zal voortaan tweemaal nadenken voor hij nog een keertje zo hoog van de toren blaast

Yari Pinnewaert

12/10/16 - 16u53

Er is zo'n spreekwoord 'hoogmoed komt voor de val' en we vermoeden dat dat voortaan ook met fluo is gemarkeerd in de woordenboek van deze David Round. Dit weekend, op de Superior Challenge 14 in het Zweedse Stockholm, weerde de Welshe MMA'er eerst nog een stevige schop van thuisspeler Sadibou Sy af. Dat bezorgde het zelfvertrouwen van Round blijkbaar zó'n boost dat hij zijn tegenstander uitdaagde om er zo nog eentje uit te delen. Die deed graag wat hem gevraagd werd, en luttele tellen later zeeg Round knock-out tegen het canvas - dat allemaal nog in de eerste ronde nota bene. Enfin, in het vervolg toch maar even beter die dekking verzorgen...