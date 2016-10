Topturnster krijgt BMW cadeau voor prestatie in Rio. En weigert die om bizarre reden

© ap.

Een nagelnieuwe BMW. Dat kreeg de Indiase topturnster Dipa Karmakar cadeau na haar puike prestaties op de Olympische Spelen in Rio, waar ze nipt naast het podium eindigde op het paard. Alleen blijkt de luxewagen niet aan Karmakar besteed. De 23-jarige gymnaste, de allereerste Indiase turnster ooit op de Spelen, laat bij monde van haar vader weten dat ze met de auto niets kan doen.

"De straten in Agartala (haar woonplaats, red.) zijn te slecht om met een BMW rond te rijden", zegt de man. "Bovendien is het onderhoud van de wagen te duur en zijn er in onze staat geen BMW-garages of showrooms te bekennen. Mochten we nu in een metropool als Mumbai of Kolkata leven, konden we een BMW gebruiken. Maar in Agartala is dat onmogelijk. Daarom zouden we graag een andere wagen of een geldbedrag ter beschikking krijgen."



BMW had begrip voor de situatie en kondigde aan naar een oplossing te zoeken. "We kunnen eventueel de waarde van de auto in geld overschrijven naar Dipa's bankrekening", luidde het.



'Sprong des Doods'

Dipa Karmakar won in Rio de harten van alle toeschouwers. De Indiase turnster waagde zich op de Spelen aan de 'Sprong des Doods', een aartsmoeilijke stuntsprong aan het paard die in 1999 voor het eerst succesvol uitgevoerd werd door de Russische Yelena Produnova. Een medaille leverde het Karmakar helaas niet op. Ze strandde op amper 0,15 punten van het podium en eindigde vierde.