Canadese tennisser torpedeert ballenjongen (en ook de lijnrechter was niet veilig)

Door: redactie

12/10/16 - 15u38

video

Met twee opslagkanonnen op de baan is het voor de lijnrechters en ballenjongens altijd een beetje opletten. In de tweedrondepartij op het ATP-toernooi in Shanghai tussen Grigor Dimitrov en Vasek Posipil, beide heren halen makkelijk de kaap van 200 km/u, was dat niet anders. Toen de Canadese nummer 131 van de wereld op het einde van de tweede set opnieuw een bom afvuurde, raakte het kleinood de ballenjongen vol in de maag. Het kleine mannetje probeerde zich sterk te houden en werd snel getroost door Dimitrov. De Bulgaar gaf zijn polsbandje af waarna Pospisil de ballenjongen bij de kantwissel nog trakteerde op een high-five.



In de partij werd eerder ook al een lijnrechter getorpedeerd. De dame in kwestie kreeg een bom van Dimitrov vol in het gelaat, maar kon er - toen ze zag dat de camera's op haar waren gericht - toch nog om lachen (zie video hieronder). Eind goed al goed dus. Pospisil won overigens de partij met 7-5 en 7-6 (7/2) en maakt zich op voor een achtste finale tegen 's werelds nummer één, Novak Djokovic.