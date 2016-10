Maradona maakt fans warm voor 'rematch' Mexico '86: "Voor iedereen die van mooi voetbal houdt"

Door: redactie

12/10/16 - 13u49

© kos.

video Binnen iets meer dan een maand is het zover: dan wordt dé heruitgave van de halve finale tussen Argentinië en België op het WK van 1986 in Mexico gespeeld in het Antwerpse Sportpaleis. Door een schouderblessure van Diego Maradona moest het evenement bijna drie maanden worden uitgesteld. Maar inmiddels is 'Pluisje' opnieuw fit en in een videoboodschap maakt hij de Belgische fans warm voor de partij.