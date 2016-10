Nieuw hotel van Cristiano Ronaldo belooft een verblijf "in gehele CR7-stijl"

Door: redactie

12/10/16 - 12u36

video Een citytrip naar Lissabon in het verschiet? Dan is een verblijf in het nieuwe hotel van Cristiano Ronaldo misschien een mogelijkheid. De steraanvaller van Real Madrid opende in de Portugese hoofdstad het 'Pestana CR7 Lisboa'-hotel en wil de gasten een verblijf aanbieden "in gehele CR7-stijl".