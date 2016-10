Dab-hype bereikt nieuw 'hoogtepunt': Zuid-Afrikanen doen gebaar tijdens wedstrijd

Thomas Lissens

12/10/16 - 09u54

video De dab-trend is alomtegenwoordig in het voetbal. Spelers als Paul Pogba en Jesse Lingard gebruiken het gebaar om doelpunten te vieren en mascottes 'dabben' zelfs als nationale hymnes weerklinken. Maar als u dacht dat de hype niet groter kon worden, dan komt u bedrogen uit. In Zuid-Afrika hebben twee spelers nu ook tijdens een partij uitgepakt met 'de dab'.