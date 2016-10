Ongeloof Noorse commentatoren is groot bij eerste uitgoal in 15 jaar voor San Marino

Reaction in Norwegian TV studio to San Marino scoring in Oslo. pic.twitter.com/nHlwchYFg3

Stel je eens voor hoe Frank Raes en Filip Joos zouden reageren als Gibraltar gisteren had gescoord tegen de Rode Duivels. Dat zou ongeveer dezelfde reactie opleveren als deze Noorse commentatoren. Die geloofden hun eigen ogen niet toen Stefanelli na 55 minuten de gelijkmaker in Oslo tegen de netten duwde. Het eerste uitdoelpunt in een officiële wedstrijd sinds 25 april 2001 voor de dwergstaat. Toen speelde San Marino 1-1 gelijk bij Letland, nadat het enkele maanden eerder met 10-1 verloor van onze Rode Duivels.



Noorwegen trok de scheve situatie in het slot wel recht door nog drie keer te scoren en uiteindelijk met 4-1 te winnen.