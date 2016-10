Voetballer geeft zichzelf onwaarschijnlijke assist en jaagt bal in winkelhaak

Door: redactie

11/10/16 - 21u02 Bron: The Guardian

video In Duitsland heeft een voetballer van BFC Tur Abdin een erg ongewoon doelpunt gescoord tegen SV Buchholz, een wedstrijd in de achtste divisie.

Amir Mohra knalde op 1 oktober eerst hard tegen de lat, waarna de bal opnieuw bij hem belandde voor een herkansing. In één tijd joeg hij de bal in de winkelhaak, waarmee Mohra zichzelf dus in feite een assist bezorgde.



De club zette de video online, waarna de beelden de wereld rondgaan.