Juventus haalt 10-jarig Palestijns wonderkind naar Turijn

Door: redactie

11/10/16 - 14u27

video Het is geen nieuw gegeven dat topclubs jonge talenten steeds sneller proberen aan te trekken, maar de Italiaanse landskampioen is nu wel erg bij de pinken. Volgens meerdere buitenlandse media heeft de 'Oude Dame' immers de 10-jarige Palestijn Rashed Al Hajjawi aan zich gebonden.

Al Hajjawi werd geboren in Noorwegen en zou zijn opgemerkt via YouTube-beelden. In bovenstaande montage is alvast te zien hoe de technisch sterke jongeling zijn leeftijdsgenoten wel heel eenvoudig in de wind zet.



Al Hajjawi is al de derde jonge voetballer die op korte tijd het wereldnieuws haalt. Eerst viel de 13-jarige Ivoriaan Karamoko Dembele in bij de beloften van Celtic Glasgow en enkele dagen later sprokkelde de 14-jarige Turk Mustafa Kapi zelfs speelminuten in het eerste elftal van Galatasaray.