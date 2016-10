Irakees voetbalelftal rijgt nederlagen aan elkaar, maar is dit bloederige tafereel daar dan de oplossing voor?

Yari Pinnewaert

Het gaat het Irakese voetbalelftal momenteel niet bepaald voor de wind. Behoudens een mirakel is deelname aan het WK 2018 in Rusland na drie verliespartijen al uitgesloten, want Australië (2-0), Saudi Arabië (1-2) en Japan (2-1) bleken te sterk voor voor de Irakezen. Vanavond volgt een nieuwe kans om de nul van de tabellen te vegen, want dan komt Thailand op bezoek - een land dat eveneens nog geen enkel punt wist te sprokkelen. En het is de Irakezen menens, want om de (voetbal)Goden gunstig te stemmen werd alvast een schaap geofferd. Waarom dat per se moest in het openbaar moest gebeuren is ons wel een raadsel, want daardoor doet onderstaand (nogal expliciet) beeld momenteel de ronde op sociale media...