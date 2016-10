Net als Poolse international op de operatietafel ligt, vindt deze dokter het tijd voor een selfie

Door: redactie

10/10/16 - 17u53

Dries Mertens zal het de komende maanden ongetwijfeld zonder Arkadiusz Milik moeten doen. De spits van Napoli scheurde net na de rust zijn ligamenten in de knie in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken (3-2 winst voor Polen) en moest dan ook een bezoek brengen aan het ziekenhuis. Dat ging niet onopgemerkt voorbij, want wanneer de Poolse international op de operatietafel lag om de medische ingreep te ondergaan, zag een dokter zijn kans om een selfie te scoren. Uiteraard zonder medeweten van de voormalige aanvaller van Ajax.