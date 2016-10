Maandag niet uw favoriete dag? Daar probeert Evra met dit filmpje verandering in te brengen

Door: redactie

10/10/16 - 17u33

video

Volgt u de Franse linksachter Patrice Evra al op Instagram? Als dat nog niet het geval is, dan zouden wij u toch aanraden om daar eens over na te denken. De 35-jarige verdediger van Juventus probeert zijn volgers regelmatig te plezieren met een leuk filmpje en dat was vandaag niet anders. Evra zong luidkeels mee het het nummer 'Ain't No Mountain High Enough' van Marvin Gaye en hij wilde zo bewijzen dat zijn humeur ook op een maandag opperbest is. Ons heeft hij daar alvast van kunnen overtuigen...