Zwitserse WAG is 'knapste Europese voetbalfan' (en dat viert ze met pikante fotoshoot)

Door: redactie

10/10/16 - 17u01

© epa.

Tijdens het EK in Frankrijk van afgelopen zomer was Erjona Sulejmani een frisse verschijning op de tribunes. De vrouw van de Zwitserse middenvelder Blerim Dzemaili (Bologna) groeide uit tot de bekendste supporter van 'La Nati' en dat is duidelijk ook de redactie van het Italiaanse blad 'GQ' niet ontgaan.