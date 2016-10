Omstreden zwemmer Ryan Lochte vraagt Playboymodel ten huwelijk

Door: redactie

Huffington Post

Ryan Lochte kwam tijdens de Olympische Spelen in Rio in het oog van de storm terecht nadat hij in de Braziliaanse badstad een overval helemaal had verzonnen. De Amerikaanse zwemmer was daarmee plots persona non grata in eigen land en zelfs zijn sponsors lieten de man die al naar elf olympische medailles zwom na het incident vallen.



Vandaag komt Lochte met beter nieuws naar buiten. De 32-jarige atleet vroeg volgens verschillende Amerikaanse bronnen zijn ravissante verschijning Kayla Rae Reid ten huwelijk. Op een foto die Lochte op Instagram plaatste is te zien dat het 25-jarige Playboymodel met een diamanten ring rond de vinger haar man in spe trakteert op een innige kus. "Ik zal hem altijd blijven steunen. Wat er ook gebeurt", vertelde Reid na de commotie die in augustus rond Lochte leefde.