Italiaanse speler krijgt allereerste groene kaart na staaltje van Fair Play (al moest hij even op zijn actie gewezen worden)

Door: redactie

10/10/16 - 12u24

video

In de Italiaanse Serie B waren ze getuige van de allereerste groene kaart in de geschiedenis. Hoewel de scheidsrechter van dienst Marco Mainardi het opvallende karton niet tijdens de wedstrijd uit zijn zak toverde, kreeg Cristian Galano de eer om als eerste speler de kaart achter zijn naam te krijgen. Met de bedoeling om Fair Play in de sport te promoten.



In de wedstrijd tegen Virtus Entella ging spits Galano voluit zijn kans met een pegel richting doel, die op het eerste zicht leek af te wijken. Vicenza kreeg dus een hoekschop toegewezen, maar de spelers van Entella wilden scheidsrechter Galano op andere gedachten brengen. Na een stevige discussie richtten ze zich naar Galano die na veel vijven en zessen uiteindelijk toch toegaf dat het leer niet meer werd beroerd.



Niet meteen een uitzonderlijk staaltje van Fair Play, maar toch werd Galano beloond voor zijn toegift. De speler met de meeste groene kaarten achter zijn naam krijgt dan ook op het einde van het seizoen een speciale trofee overhandigd. "Het is een symbolische trofee", vertelt Andrea Abodi, voorzitter van de Serie B. "Het kan iets heel simpel zijn. Het belangrijkste is dat als een prof iets voorbeeldig doet, dat hij daarvoor erkend wordt."