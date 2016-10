Piqué zorgt met afgeknipte Spaanse vlag aan mouwen voor nieuwe rel en kondigt afscheid aan

© kos.

Gerard Piqué stopt na het WK 2018 in Rusland als Spaans international. De verdediger is de controverse rond zijn persoon moe en kondigde na een nieuwe rel zijn afscheid aan. Tegen Albanië had Piqué zogezegd de strepen van de Spaanse vlag aan zijn mouwen afgeknipt en dat werd breed uitgesmeerd in de Spaanse media. "Dit is de druppel."

Gerard Piqué heeft opnieuw stof doen opwaaien in Spanje. De verdediger, geboren en getogen in Catalonië, leek voor de wedstrijd in Albanië de strepen van de Spaanse vlag aan zijn mouwen te hebben afgeknipt. Ook bij collega-verdediger Sergio Ramos waren de strepen niet te zien, maar dat was omdat de man van Real Madrid lange mouwen droeg - die hebben geen Spaanse vlag - én ze had opgestroopt. Ook Piqué droeg aanvankelijk zo'n shirt met lange mouwen, dus ook zonder de strepen van de Spaanse vlag. "Ik knipte in mijn shirt omdat de mouwen te kort waren en dat zat niet lekker", was de uitleg van Piqué.



Piqué is de controverse rond zijn persoon zo moe dat hij besloten heeft om na het WK 2018 te stoppen als Spaans international. "Het is erg vermoeiend dat er altijd weer verhalen worden verzonnen. Ik heb alles geprobeerd om de algemene opinie te veranderen, maar ik kan er niet meer tegen vechten. Het gedoe met die mouwen was de druppel. Het is ze gelukt: ik ben mijn enthousiasme kwijt om voor de Spaanse nationale ploeg te spelen."



De centrale verdediger van Barcelona pleitte in het verleden al openlijk voor de onafhankelijkheid van Catalonië en liet eerder weten liever voor een Catalaans nationaal elf te spelen dan voor Spanje. Tijdens het EK 2016 zorgde Piqué al voor ophef toen hij zijn middelvinger opstak tijdens het Spaanse volkslied. "Ik kraakte gewoon mijn vingers", gaf hij toen als reden.



De 29-jarige Piqué heeft 85 caps achter zijn naam en won met zijn land het WK 2010 en het EK 2012. In de voorronde van het WK deelt Spanje met Italië de leiding in groep G met 7 op 9.