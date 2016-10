Zlatan is international af, maar daarom rust hij nog niet op zijn lauweren

De match op het EK 2016 tegen België was de laatste van Zlatan Ibrahimovic als Zweeds international. De 35-jarige spits van Manchester United zegde het internationale voetbal vaarwel en moet nu dus vanaf de zijlijn toekijken als Zweden aan de bak moet. Maar dat betekent niet dat Zlatan op zijn lauweren rust. De ex-speler van onder meer Ajax, Barcelona en PSG postte een opvallende foto op Instagram. "Vrije tijd bestaat niet. Hard werken en doelstellingen wel", schreef hij bij het kiekje.



Ibrahimovic draagt op de foto een hoogtemasker, dat de longen helpt om beter te ademen en het zorgt ook voor een grotere zuurstofhoeveelheid in de hersenen. Zweden doet het overigens niet zo slecht zonder Ibrahimovic. Het staat na twee speeldagen met vier punten samen met Nederland en Frankrijk aan de leiding in WK-kwalificatiegroep A.