Kevin De Bruyne herstelt van hamstringblessure aan zijde van Mason Milian

Door: redactie

9/10/16 - 22u49

Een goede drie weken staat Kevin De Bruyne aan de kant met een hamstringblessure en dan heeft de Rode Duivel plots wel heel veel vrije tijd over. Roberto Martínez moet zijn creatieve middenvelder morgen ook tegen Gibraltar missen waarop de speler van Manchester City er dan maar op uit trok met zijn zoontje Mason Milian en vriendin Michèle Lacroix om in zonnige oorden de blessure te laten genezen. "Herstel in de zon", plaatste KDB een foto van zijn jonge gezin op Instagram en Twitter.